الناخب الوطني يدافع عن خياراته

وأكد ليكنز أنّ عودة القائد السابق للنخبة ليكون مساعدًا له أمر جيّد لكتيبة الخضر، قائلًا: "مجيد بوقرة سيُقدّم الإضافة الكبيرة للطاقم الفني للخضر". وعن إستبعاد المهاجمين ياسين بن زية وإسحاق بالفوضيل، قال: "لم أستدعِ بن زية لأنّه مُصاب وبلفوضيل لديه مشكل ذهني". مؤكدًا: "التصريحات الإنهزامية لبلفوضيل جعلتني أستبعده لأنّني بحاجة إلى من يرفع التحدي". ومن جهة أخرى أكد الناخب الوطني أنّه يفهم كل إهتمامات وطموحات لاعبيه جيّدًا، ما يجعل خياراته أكثر منطقية، موضحًا: "أعلم أنّ بعض لاعبي الخضر يفكرون في الميركاتو في هذا الفترة، قراراتي منطقية ولا أجامل أيّ أحد ولا أقدم هدايا. مباراة زيمبابوي ستكون الأهم بالنسبة لنا وهي مفتاحنا خلال الكان، مباراة تونس لها أهمية شخصية بالنسبة لي كوني دربت المنتخب التونسي، وكونها مواجهة بين جارين من جهة أخرى، ومواجهة السنغال هي الأصعب. أتمنى أن يكون كل الجزائر وراءنا خلال الكان". كما تحدث البلجيكي عن اللاعبين المحلين، مفصحًا: "اللاعبون المحليون ليسوا بالسيئين، لكن لديهم نقص ثقة وجاؤوا خائفين". وفيما يخص من سيحمل شارة القيادة في التشكيلة بعد إستبعاد القائد كارل مجاني، قال البلجيكي: "أنا أملك من 4 إلى 6 أسماء بإمكانها حمل الشارة". وعن أهدافه في الكان، قال تقني البلجيكي: "أريد التتويج بالكان، كما حدّد ذلك رئيس الإتحادية محمد روراوة، لكنّي لست ساحرًا، كما أنّي لا أريد الضغط على اللاعبين". وفي سؤال حول إعتماده على أسماء وإمكانية عدم مشاركة أسماء أخرى في إشارة إلى أنّ الناخب الوطني قد إختار أسماء لتبقى على مقاعد البدلاء رد نافيًا، بقوله: "كل اللعبين بالنسبة لي أساسيين لا يوجد لدي لاعب أساسي وإحتياطي. وما دفعني لتحديد القائمة النهائية مبكرًا هو تخفيف الضغط عن اللاعبين ومنح بعض الثقة للمجموعة". عن حالة مبولحي التي إعتبرها إستثنائية، قال موضحًا: "حالة مبولحي تتطلب النقاش سأتحدث معه بعد نهاية الكان لإيجاد حل نهائي". ومن جهة أخرى أكد البلجيكي أنّه يعلم أنّ الجزائريين يتنفسون كرة القدم، مضيفًا: "الجزائريون يتنفسون كرة القدم، الجزائر تملك 40 ميليون مدربًا". كما أكد أن تعدد الخيارات في القاطرة الأمامية للمنتخب الوطني لن تهدد تواجد محرز وسليماني كأساسيين، قائلًا: "مكانة سليماني ومحرز في الفريق مضمونة".