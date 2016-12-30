بالصور.. تصنيف آخر يختار محرز كأفضل لاعب عربي على حساب صلاح

أنصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، نجمي المنتخب الوطني رياض محرز وإسلام سليماني ثنائي نادي ليستر سيتي الإنجليزي، أمام نظيرهما المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي، المتوّج كأفضل لاعب عربي في جوائز "غلوب سوكر"، في قائمتها لأفضل 100 لاعب، خلال عام 2016، التي جاء فيها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، في المركز الأول. وتفوق صاروخ ماديرا في الصدارة برصيد 1193 نقطة، على الفرنسي انتوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، والّذي انتزع المركز الثاني في القائمة برصيد 1156 نقطة، قبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والّذي اكتفى بالمركز الثالث برصيد 1150 نقطة. وضمت قائمة العشرة الأوائل لأفضل لاعب حسب الصحيفة، تواجد إسم النجم رياض محرز، والذي جاء في المركز الثامن حاصلًا على 817 نقطة، وهو أفضل مركز عربي، ليأتي خلفه إسلام سليماني، زميله في القاطرة الأمامية للنخبة الوطني وليستر سيتي، محتلًا المرتبة الـ82، ثم المصري محمد صلاح، جناح روما في المركز الـ93. وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أنّ 24 صحفيًا من طاقمها، هم من اختاروا أفضل 100 لاعب في العالم، خلال 2016. واختارت مختلف المراصد الإعلامية والتصنيفات الكروية، رياض محرز كأفضل لاعب إفريقي وعربي، على غرار صبر الأراء الّذي أجرته البي.بي.سي BBC، الّذي توّج نجم الخضر كأفضل لاعب في إفريقيا، وتصنيف الإتحادية الإفريقية لكرة القدم CAF الّذي اختره هو الآخر كأفضل لاعب إفريقي أيضًا، في حين صنعت جوائز "غلوب سوكر" وتوجت المصري صلاح بجائزتها لأفضل لاعب عربي.