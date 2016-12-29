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محرز يدخل قائمة 10 أسماء اللاعبين الأكثر بحثا على غوغل
صنفت تقارير الصحافة البريطانية الدولي الجزائري، رياض محرز ضمن قائمة 10اللاعبين العالميين الأكثر بحثا عن أخبارهم في 2016، عبر محرّك البحث الإلكتروني غوغل. قدّم صاحب 25 عاما و أحسنلاعب في البريميرليغ 2016 موسم كراوي خرافي ، وتسجيله 17 هدفا لِمصلحة ليستر سيتي وتقديمه 11 تمريرة حاسمة، أثمرت بِحصد الثعالب لقب بطولة إنجلترا موسم 2015- 2016 ضمن إنجاز تاريخي للنادي. وجاء محرز، سابع أحسن لاعب في العالم ضمن تصنيف مجلة “فرانس فوتبال” لِعام 2016، وجاءت اللائحة مشكّلة كالتالي وبِالترتيب:
بول بوغبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي
جيمي فاردي مهاجم الفريق المحلي ليستر سيتي
ويل غريغ مهاجم ويغان الإنجليزي
أنطوان غريزمان جناح أتليتيكو مدريد الإسباني
أليكس تيكسيرا صانع ألعاب جاينغسو سونينغ الصيني
ماركوس راشفورد مهاجم الفريق المحلي مانشستر يونايتد
شكودران مصطفي مدافع أرسنال الإنجليزي
ناني جناح فالونسيا الإسباني
ديميتري باييت صانع ألعاب وست هام الإنجليزي
رياض محرز مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي
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