فيديو.. مخلوفي يشارك في تشجيع المواهب الشابة في جنوب البلاد

توج الدولي الجزائري، رياض محرز، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، حسب صحيفة "جون أفريك" الفرنسية. و بذلك تفوق محرز على النجم الغابوني أوباميانغ إقرأ التفاصيل عاد العربي هلال سوداني، مهاجم دينامو زغرب، للتدرب مع فريقه السابق جمعية الشلف، في ظل توقف الدوري الكرواتي لكرة القدم. ويشارك سوداني في تدريبات جمعية إقرأ التفاصيل