إدريس سعدي يطمئن بخصوص إصابته

طمأن الوافد الجديد للمنتخب الوطني، إدريس سعدي، بأنّ إصابته بسيطة رغم أنّها أجبرته على الغياب عن المباراة الّتي خسرها فريقه كورتري أمام مستضيفه واترلو بنتيجة 4-1، أمس الإثنين برسم الجولة الـ21 من بطولة الدرجة الأولى البلجيكية لكرة القدم. وكتب سعدي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بأنّه تعرض لإصابة خفيفة خلال التدريبات ولكنه لم يُرد المغامرة في مباراة أمس حتى لا تتفاقم تلك الإصابة. ويتواجد المهاجم صاحب الـ25 عامًا ضمن القائمة الموسعة للمنتخب الوطني تحسبًا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 في الغابون، وهي المرة الأولى الّتي يتلقى فيها دعوة للدفاع عن الألوان الوطنية. ويُرشح المراقبون سعدي للتواجد ضمن القائمة النهائية للخضر تحسبًا للموعد الإفريقي المبرمج في الفترة ما بين 14 جانفي و 5 قيقري المقبلين. وإلتحق خريج مدرسة سانت إيتيان (الرابطة الأولى الفرنسية) بنادي كورتري في الصائفة المنصرمة بنظام الإعارة من نادي كارديف سيتي (الدرجة الثانية الانجليزية)، حيث تمكن من التألق في الشطر الأول من الموسم بتسجيله 10 أهداف، ما سمح له بدخول مخططات مدرب المنتخب الجزائري، التقني البلجيكي جورج ليكنز.