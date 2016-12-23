23 ديسمبر 2016 1 0 djalal
إستدعاء 26 لاعبة للتربص المنتخب الوطني للسيدات إستدعاء 26 لاعبة للتربص المنتخب الوطني للسيدات
الرئيسية | الفريق الوطني | إستدعاء 26 لاعبة للتربص المنتخب الوطني للسيدات

إستدعاء 26 لاعبة للتربص المنتخب الوطني للسيدات

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

استدعى مدرب المنتخب الوطني للسيدات عز الدين شيح 26 لاعبة من 7 فرق تنشط في الدرجة الأولى من البطولة الوطنية للتربص الذي سينطلق غدا السبت ويستمر إلى غاية 30، بمركز سيدي موسى استعدادا لتصفيات كأس أمم افريقيا 2017 بالغابون.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع