23 ديسمبر 2016 1 0 djalal
فرانس فوتبول ترشح ثلاثي الخضر للتتويج باللقب أفضل لاعب مغاربي 2016 فرانس فوتبول ترشح ثلاثي الخضر للتتويج باللقب أفضل لاعب مغاربي 2016
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فرانس فوتبول ترشح ثلاثي الخضر للتتويج باللقب أفضل لاعب مغاربي 2016

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 كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية،عن التسعة المتنافسين على لقب أفضل لاعب مغاربي 2016. و كشفت المجلة فرانس فوتبول، يوم الجمعة، عن الثلاثي الجزائري المرشح، رياض محرز، وإسلام سليماني، وفوزي غلام. وينافس الثلاثي الجزائري كل من: يونس بلهندة، سفيان بوفال،حكيم زياش، علي معلول، وهبي الخزري، أيمن عبدالنور. وكان محرز قاد ليستر للتتويج بالدوري الإنجليزي لأول مرة الموسم الماضي، وحصل على لقب أفضل لاعب في البريمييرليغ، قبل أن ينضم إليه سليماني، لتعزيز هجوم فريق الثعالب، قادما من سبورتينغ لشبونة، بينما يشارك غلام في التشكيلة الأساسية لنابولي ويقدم أداءً متميزا. ومن المقرر أن يبدأ التصويت لإختيار أفضل لاعب مغاربي 2016، اليوم، ويستمر حتى الخامس جانفي على الموقع الإلكتروني لمجلة فرانس فوتبول، قبل الكشف عن نتيجة الإستفتاء. 

 

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