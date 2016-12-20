جورج ليكنس يفتح الباب أمام المحليين

أكد الناخب الوطني جورج ليكنس في تصريحات خص بها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ، بعد عودته من تونس للإشراف على تربص المنتخب الوطني المحلي، أنه لم يفصل بعد في القائمة النهائية التي سيكون لها شرف تمثيل الجزائر في العرس الإفريقي في الغابون، مرجحا أن تضم قائمة 23 لاعبا التي سيتم إرسالها إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعض الوجوه الجديدة التي تم معاينتها في الأيام الماضية خاصة من الأسماء المحلية. جورج ليكنس في تصريحات خص بها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. واستغل الناخب الوطني فرصة حديثه مع التلفزيون الجزائري، لينفي كلية ما نسب إليه بخصوص حظوظ الضئيلة للتشكيلة الوطنية في التنافس على اللقب الإفريقي بالغابون، متهما بعض المصادر الإعلامية بإثارة زوبعة في فنجان من خلال نقل هذا الكلام المغلوط. وتحدث البلجيكي عن الإصابة التي تعرض لها رياض بودبوز، والتي ستبعده عن المشاركة في الكان 2017، حيث أبدى الرجل حسرته على تضييع اللاعب للمنافسة الإفريقية، مشيرا أنه كان طرفا رئيسيا في خياراته الفنية التي كان سيعتمد عليها في دورة. وفي ختام أثنى ليكنس على الإنجاز الشخصي الذي حققه مهاجمه رياض محرز، بإحتلاله المركز السابع في الإستفتاء الخاص بأفضل لاعب في العالم المنظم من قبل مجلة فرانس فوتبول مؤكدا أنه يفتخر كثيرا بمشوار المعني مع ليستر، متمنيا أن لا يكون ما حققه المعني سببا للضغط عليه في المستقبل.