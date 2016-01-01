كلوب لا يتوقع أي تغيير في ليستر بعد رحيل رانييري

يرى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنّ منافسه ليستر سيتي لن يختلف بعد إقالة مدربه، الإيطالي، كلاوديو رانييري، قبل مباراتهما بعد غدٍ الإثنين، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبتعد حامل اللقب عن منطقة الخطر (السقوط) في جدول الترتيب، بنقطة وحيدة بعد سلسلة من النتائج المخيبة دفعت إدارة ليستر لإقالة رانييري. وقال كلوب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للريدز: "لا أعتقد بأنّ هذه المباراة ستكون مختلفة بعد إقالة رانييري". مضيفًا: "أعتقد بأنّ مساعديه سيتولون قيادة النادي، لذلك المباراة لن تكون مختلفة بشكل كبير ولكن ظروفها ستختلف قليلًا". متابعصا: "لا يوجد شك بأنّهم ينوون إثبات نفسهم ويجب علينا ردعهم، لن تكون مهمة سهلة، ولا يمكنني إشغال تفكيري بما لا أستطيع التأثير عليه". واختتتم مدرب ماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين سابقًا، بالقول: "سنصبح خصمًا في غاية الصعوبة أمام الفرق الأخرى، إذا فعلنا كل ما بوسعنا على أرض الملعب، لا ينبغي علينا إشغال تفكيرنا بأي شيء آخر". ويحتل ليفربول المركز الـ5 من جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن تشيلسي صاحب الصدارة.