برنامج الجولة الـ23 من الدوري الإجليزي الممتاز

كرم الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، لاعبي المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم، عقب مشاركتهم في إقرأ التفاصيل أكد البلجيكي بول بوت، مدرب إتحاد العاصمة، عدم إهتمامه بتدريب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، وخلافة جورج ليكانس، المستقيل من منصبه بعد خروج الخضر من إقرأ التفاصيل

بن زية يتصدر قائمة أفضل اللاعبين الأفارقة في الليغ1 تمكن الدولي الجزائري ياسين بن زية، مهاجم نادي ليل، من تصدر قائمة أفضل 5 لاعبين أفارقة في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي. فوفقًا للقائمة التي