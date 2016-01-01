28 جانفي 2017 1 0 djalal
ليفربول يودع كأس الإتحاد على يد فريق مغمور ليفربول يودع كأس الإتحاد على يد فريق مغمور
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ليفربول يودع كأس الإتحاد على يد فريق مغمور

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تلقى فريق ليفربول، صفعة موجعة أخرى، بخسارته أمام نادي ولفرهامبتون المغمور، بهدفين لهدف، ليخرج على أثرها "الريدز" من كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم. ولم تكن مهمة ليفربول سهلة، في دور 32 للمسابقة، خاصة بعد ان أراح المدرب يورغن كلوب معظم لاعبيه الأساسيين، إلا أن الضيوف قلبوا الطاولة عليه، وسجلوا هدفا في الدقيقة الأولى، عن طريق ريتشارد ستيرمان، ومن ثم عزز ولفرهامبتون تقدمه في الدقيقة 41، قبل أن يقلص ليفربول الفارق عن طريق ديفوك أوريغي في الدقيقة 86. وكان ليفربول قد خرج من كأس رابطة المحترفين، بخسارته أمام ساوثهامبتون في مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي، بنتيجة 0-1، وكان قد خسر في الجولة 22 من دوري، أمام سوانزي سيتي بنتيجة 2-3، وهذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لليفربول على أرضية الآنفليد في غضون أسبوع واحد. 

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