|
- الرئيسية
كلمة لا بد منها !
موقع الشباك هو موقع اخباري رياضي رائد برمج بتقنية خاصة وحديثة .
لذلك وجب على القارئ استخدام افضل المتصفحات الحديثة لكي يعمل الموقع بكل خصائصه .
لتصفح أفضل للموقع
تم تجريبه في كل المستعرضات الحديثة .
- الوطني
أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
B
C
أخبار من القسم الوطني
أجرى اليوم الإثنين، الناخب الوطني جورج ليكنز، ندوة صحفية بملعب 5 جويلية الأولمبي، للدفاع عن خياراته بخصوص قائمة الـ23 لاعبًا المعنية بالمشاركة في الكان الغابون. إقرأ التفاصيل
وأكد ليكنز أنّ عودة القائد السابق للنخبة ليكون مساعدًا له أمر جيّد لكتيبة الخضر، قائلًا: "مجيد بوقرة سيُقدّم الإضافة الكبيرة للطاقم الفني للخضر". وعن إستبعاد إقرأ التفاصيل
صراع فرنسي ألماني من أجل ضم غلامقالت تقارير إعلامية إنّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دخل السباق ضد نظيره بايرن ميونيخ الألماني على ضم مدافع المنتخب الوطني فوزي غلام، الظهير الأيسر
- الاقسام
كل ما يتعلق باخبار كاس العالم والمجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة
كأس العالم
- منتخبات
- روابط مهمة
كامل القوائم في هذا الاطار
كرة عربية
كشفت تقارير صحفية، أنّ نادي ريال مدريد الإسباني يعمل بجدية لتعزيز صفوف الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة، رغم عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات مقبلتين. إقرأ التفاصيل
تمكن نادي فياريال، من استعادة توازنه في الدوري الإسباني وحقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة بالفوز 3-1 على مضيفه سبورتينغ خيخون، اليوم السبت، في إقرأ التفاصيل
برنامج الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك