برنامج الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز

أجرى اليوم الإثنين، الناخب الوطني جورج ليكنز، ندوة صحفية بملعب 5 جويلية الأولمبي، للدفاع عن خياراته بخصوص قائمة الـ23 لاعبًا المعنية بالمشاركة في الكان الغابون. إقرأ التفاصيل وأكد ليكنز أنّ عودة القائد السابق للنخبة ليكون مساعدًا له أمر جيّد لكتيبة الخضر، قائلًا: "مجيد بوقرة سيُقدّم الإضافة الكبيرة للطاقم الفني للخضر". وعن إستبعاد إقرأ التفاصيل

صراع فرنسي ألماني من أجل ضم غلام قالت تقارير إعلامية إنّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دخل السباق ضد نظيره بايرن ميونيخ الألماني على ضم مدافع المنتخب الوطني فوزي غلام، الظهير الأيسر