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أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
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أخبار من القسم الوطني
ذكرت تقارير إعلامية، أنّ وسط ميدان المنتخب الوطني ونادي وست هام يونايتد الإنجليزي، سفيان فيغولي، بات قريبًا من الإنضمام إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي في فترة إقرأ التفاصيل
كشفت تقارير إعلامية، أنّ الفرنسي أرسين فينغر مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، أرسل مبعوثين إلى البرتغال لمعاينة نجم المنتخب الوطني ياسين براهيمي ولاعب نادي بورتو البرتغالي. إقرأ التفاصيل
إطلاق أسماء نجوم كروية على بعض منشآت المركز التقني لتحضير المنتخباتيتم، يوم الثلاثاء المقبل، إطلاق أسماء بعض نجوم الكرة الجزائرية على عدد من هياكل المركز التقني لسيدي موسى، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان
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كرة عربية
كشفت تقارير صحفية، أنّ نادي ريال مدريد الإسباني يعمل بجدية لتعزيز صفوف الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة، رغم عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات مقبلتين. إقرأ التفاصيل
تمكن نادي فياريال، من استعادة توازنه في الدوري الإسباني وحقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة بالفوز 3-1 على مضيفه سبورتينغ خيخون، اليوم السبت، في إقرأ التفاصيل
برنامج الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي
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