غرامة بـ1.4 مليار سنتيم ضد لاعب نيوكاسل بسبب عبارة عربي حقير

أصدرت الإتحادية الإنجليزية لكرة القدم قرارًا يقضي بمعاقبة الدولي الإنجليزي جونجو شيلفي لاعب نيوكاسل يونايتد بتغريمه 100 ألف جنيه استرليني (ما يقارب 1.4 مليار سنتيم) وإيقافه 5 مباريات بسبب قضية إعتدائه اللفظي على الدولي المغربي، رومان سايس، لاعب وولفرهامبتون، خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزية. وفرضت الإتحادية الإنجليزي على شيلفي إلزامه بحضور دورة تعليمية تحت إشراف اللجنة التأديبية للإتحادية بسبب قوله "أيّها العربي الحقير" للاعب نادي ولفرهامبتون رومان سايس ولم يقدّم نادي نيوكاسل أيّ طعن على قرار الإتحادية، كما لم يُحاول اللاعب غونغو شيلفي نفي تهمة العنصرية التي وجهت إليه بناء على إدعاء من رومان سايس لاسيما فيما يخص قرار الإيقاف.