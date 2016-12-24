آلارديس يعود إلى الأضواء من بوابة كريستال بالاس

أمضى المدير الفني الإنجليزي الشهير سام آلارديس على عقد تدريبي جديد مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي ليخلف مواطنه آلان باردو الّذي أقيل من منصبه بعد أن قضى عامين على رأس الإدارة الفنية للفريق الملقب بالنسور. ويحتل النادي المركز الـ17 في جدول الترتيب قبل مباراة البوكسينغ داي أمام واتفورد يوم الإثنين المقبل، منح البيج سام عقدًا مدته عامين ونصف العام، وهي الخطوة التي انتظرها عشاق النادي منذ بداية الشهر حتى بعدما تمكن باردو من تغلب على ظيفه ساوثامبتون بثلاثية نظيفة على ملعب سيلهورست بارك. وكان قد فسخ آلارديس عقده مع الإتحادية الإنجليزية لكرة القدم بعد أن قاد المنتخب الإنجليزي في مباراة واحدة كانت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 أمام سلوفاكيا. وكشفت قبيل أشهر قليلة، صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية تورّط المدرب في قضية تلقي رشوة مالية للتلاعب بقوانين الإتحادية لتسهيل المأمورية على وكلاء لاعبين للتعاقد مع لاعبين أجانب. وتوقعت وسائل الإعلام انتهاء مسيرة مدرب بولتون وبلاكبيرن روفرز ووست هام يونايتد وسندرلاند السابق عند هذا الحد، وتحوله لتحليل المباريات، حيث ظهر مؤخرًا في قنوات بي إن سبورتس. لكن شرطة لندن حذفت إسمه من التحقيقات التي فتحتها عقب حصولها على كافة الأدلة من صحيفة ديلي تلغراف بشأن قضية تقاضي بعض المدربين في إنجلترا لرشاوى من أجل تسهيل مأمورية شركة وهمية، الأمر الّذي سمح لآرديس بالبحث عن فرصة جديدة لإعادة بعث مشواره المهني. وأكد رئيس كريستال بالاس، ستيف باريش، الخبر عبر الموقع الرسمي للنادي بقوله: "نحن سعداء لأنّنا تمكنا من إيجاد بديل لباردو بهذه السرعة، ومن حسن الحظ حصولنا على مدرب بتجربة سام آلارديس، من الجيّد أنّه كان متاحًا لهذه الوظيفة".