بالفيديو.. جولة في معرض الصحف ليوم 24 ديسمبر 2016

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أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
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أخبار من القسم الوطني
كشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، عبر قناة النهار أمسية الأمس الجمعة، عن ترشحه لعهدة جديدة للجنة التنفيذية للكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، إقرأ التفاصيل
نفى صانع ألعاب المنتخب الوطني سفيان هني أن يكون عدم استدعائه في بادئ الأمر للكان 2017، راجع لمشاكل شخصية بينه وبين الناخب الوطني الجديد، وأكد إقرأ التفاصيل
موريتانيا تواجه المنتخب الوطني بالمحترفين والفاف تدفع الثمنأكدت مصادر مقربة من الإتحادية الموريتاني لكرة القدم أنّه تم التوصل لاتفاق مع الإتحادية الجزائرية "فاف"، يقضي بمشاركة جميع اللاعبين الموريتانيين المحترفين في الخارج خلال
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تواصل فريق برشلونة لإتفاق رسمي مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من أجل تجديد العقد.و أعلن الفريق عبر موقعه الرسمي عن إتفاق الإدارة الكتالونية مع سواريز إقرأ التفاصيل
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