- الرئيسية
كلمة لا بد منها !
موقع الشباك هو موقع اخباري رياضي رائد برمج بتقنية خاصة وحديثة .
لذلك وجب على القارئ استخدام افضل المتصفحات الحديثة لكي يعمل الموقع بكل خصائصه .
لتصفح أفضل للموقع
تم تجريبه في كل المستعرضات الحديثة .
- الوطني
أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
B
C
أخبار من القسم الوطني
رفض نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عرض نادي روما الإيطالي بخصوص إنتقال الدولي الجزائري سفيان فيغولي لفريق العاصمة الإيطالية ، بسبب العرض المالي المقدم من إقرأ التفاصيل
كذبة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي أخبار التي تداولتها إحدى وسائل الإعلام، و التي تناولة منح الفاف اجازة سادسة لشبيبة القبائل. وإعتبرت الفاف إقرأ التفاصيلوعد نجم الخضر رياض محرز، بمشوار جيد للمنتخب الوطني، خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 التي تنطلق السبت المقبل بالغابون وتستمر إلى غاية 5 فيفيري. وصرح
- الاقسام
كل ما يتعلق باخبار كاس العالم والمجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة
كأس العالم
- منتخبات
- روابط مهمة
الرئيسية | ارشيف | ارشيف PDF 2016 | ارشيف ديسمبر 2016
08 جانفي 2017 - 07:41:00 الشباك
عدد مرات القراءة الكلي : 1 مرة | عدد مرات القراءة اليومي : 1 مرة
Attachments
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك