توج الدولي الجزائري، رياض محرز، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، حسب صحيفة "جون أفريك" الفرنسية. و بذلك تفوق محرز على النجم الغابوني أوباميانغ إقرأ التفاصيل عاد العربي هلال سوداني، مهاجم دينامو زغرب، للتدرب مع فريقه السابق جمعية الشلف، في ظل توقف الدوري الكرواتي لكرة القدم. ويشارك سوداني في تدريبات جمعية إقرأ التفاصيل

الفرق الإنجليزية تتهافت على ضم لاعب الدولي الجزائري أبدت عدة فرق من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغبتها في ضم سفيان فيغولي في فترة الميركاتو الشتوي. و من الفرق التي أبدت رغبتها في ضم