كشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، عبر قناة النهار أمسية الأمس الجمعة، عن ترشحه لعهدة جديدة للجنة التنفيذية للكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، إقرأ التفاصيل نفى صانع ألعاب المنتخب الوطني سفيان هني أن يكون عدم استدعائه في بادئ الأمر للكان 2017، راجع لمشاكل شخصية بينه وبين الناخب الوطني الجديد، وأكد إقرأ التفاصيل

موريتانيا تواجه المنتخب الوطني بالمحترفين والفاف تدفع الثمن أكدت مصادر مقربة من الإتحادية الموريتاني لكرة القدم أنّه تم التوصل لاتفاق مع الإتحادية الجزائرية "فاف"، يقضي بمشاركة جميع اللاعبين الموريتانيين المحترفين في الخارج خلال