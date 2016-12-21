أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم،يوم الحميس لقناة النهار، إلتحاق المدافع الدولي السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم، مجيد بوقرة، رسمياً بالطاقم الفني الخضر المتنقل إلى إقرأ التفاصيل تفاجأ مدرب المنتخب الجزائري جورج لينكس من إستدعاء لاعب الشباب السعودي جمال بن العمري للمشاركة في كأس افريقيا 2017 الغابون. وحسب موقع ستاد نيوز، فإن إقرأ التفاصيل

ليكنس يستدعي جمال بن العمري لتربص الخضر القادم أرسلت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، دعوة إلى مدافع فريق شباب السعودي، جمال بن العمري، لإلتحاق بتربص الخضر قبل نهائيات كأس أمم افريقيا 2017. وقال بيان