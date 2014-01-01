اختير الدولي الجزائري ووسط ميدان نادي ديجون الفرنسي مهدي عبيد ضمن التشكيلة المثالية للجولة 22 من بطولة الرابطة الفرنسية الأولى، حسبما نشره موقع "توب ميركاتو" إقرأ التفاصيل إقرأ التفاصيل

بالصور.. المنتخب العسكري يعود إلى الوطن بعد مشاركته المشرَفة في المونديال عاد المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم إلى أرض الوطن عبر رحلة جوية خاصة، أمس الأحد، بعد مشاركته المشرَفة في الكأس العالمية العسكرية الثانية للمجلس الدولي