- الرئيسية
كلمة لا بد منها !
موقع الشباك هو موقع اخباري رياضي رائد برمج بتقنية خاصة وحديثة .
لذلك وجب على القارئ استخدام افضل المتصفحات الحديثة لكي يعمل الموقع بكل خصائصه .
لتصفح أفضل للموقع
تم تجريبه في كل المستعرضات الحديثة .
- الوطني
أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
B
C
أخبار من القسم الوطني
وجّه نجم المنتخب الوطني رياض محرز رسالة شكر ودعم لمدربه السابق في ليستر سيتي، الإيطالي كلاوديو رانييري. وقامت إدارة ليستر سيتي الإنجليزي بإقالة كلاوديو رانييري، إقرأ التفاصيل
تمكن المهاجم الجزائري ولاعب كورتري البلجيكي، ادريس سعدي من تسجيل هدفا جدبدا في المباراة التي جمعت ناديه بواصلاند بيفيرن، خريج نادي سانت اتيان استطاع أن إقرأ التفاصيل
- الاقسام
كل ما يتعلق باخبار كاس العالم والمجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة
كأس العالم
- منتخبات
- روابط مهمة
كامل القوائم في هذا الاطار
كرة عربية
تلقى ريال مدريد هزيمة مفاجئة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب ألميستايا في مباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الإسباني. وبدأ فالنسيا المباراة بكل إقرأ التفاصيل
كشف إستطلاع رأي، أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تفضيل جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بقاء الكولومبي خاميس رودريغيز، بصفوف النادي الملكي، على الإسباني إيسكو. وإرتبط إقرأ التفاصيل
عدد مرات القراءة الكلي : 1 مرة | عدد مرات القراءة اليومي : 1 مرة
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك