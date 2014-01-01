تأهل المنتخب الجزائري للكرة الطائرة أقل من 23 إلى بطولة العالم 2017 بمصر، عقب فوزه على المنتخب الموريسي بنتيجة 3-0اليوم الأربعاء بالقاعة المتعددة الرياضات بالدويرة، إقرأ التفاصيل إقرأ التفاصيل

البديل غاميرو يقلب الطاولة على خيخون ويقود الأتليتي إلى فوز ساحق تمكن البديل، الفرنسي، كيفن غاميرو، من تسجيل 3 أهداف "هاتريك" ليقود أتلتيكو مدريد لفوز ساحق 4-1 على مضيفه سبورتنغ خيخون اليوم السبت في إطار الجولة