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أخبار من القسم الوطني
أقصى فريق شبيبة الساورة من الدوري التمهيدي للرابطة أبطال إفريقيا، بعد تعادله السلبي أمام رينجرز النيجيري في لقاء العودة من المنافسة، بنيجيريا. يذكر ان لقاء إقرأ التفاصيل
تمكن البديل، الفرنسي، كيفن غاميرو، من تسجيل 3 أهداف "هاتريك" ليقود أتلتيكو مدريد لفوز ساحق 4-1 على مضيفه سبورتنغ خيخون اليوم السبت في إطار الجولة إقرأ التفاصيل
عبد المجيد بوعاود رئيسا للإتحادية الجزائرية للتجديف وكانو كاياكانتخب عبد المجيد بوعاود رئيسا للإتحادية الجزائرية للتجديف وكانو كاياك، للعهدة الأولمبية 2017-2020، عقب الجمعية العامة الإنتخابية المنعقدة اليوم الجمعة. وحصل بوعاود على 24 صوتا
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كرة عربية
حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في شهر أفريل المقبل. برمجت رابطة إسبانيا كلاسيكو إقرأ التفاصيل
عبّر ثيو هيرنانديز نجم ديبورتيفو ألافيس عن حزنه العميق وأسفه لما حصل مع أليكس فيدال الظهير الأيمن لبرشلونة، خلال مواجهة الفريقين أمس السبت ضمن منافسات إقرأ التفاصيل
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