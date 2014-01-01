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أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
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أخبار من القسم الوطني
اختير صانع ألعاب نادي مونبيليه الفرنسي، الدولي الجزائري رياض بودبوز في التشكيل المثالية لأحسن اللاعبين خلال هذا الأسبوع في المنافسات الدولية الكبرى، حسب ما جاء إقرأ التفاصيل
أكد موقع "غول" الفرنسي، جاهزية الدولي الجزائري رامي بن سبعيني للمشاركة مع ناديه ران في لقاء مرسيليا ضمن الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي الأول، يوم إقرأ التفاصيل
هني وبن طالب ضمن قائمة أفضل الأفارقة في أوروبانشرت مجلة "فرانس فوتبول" قائمتها لأفضل 5 لاعبين أفارقة في الملاعب الأوروبية خلال الأسبوع الحالي من الدوريات الأوروبية، وشهدت القائمة تواجد الثنائي الجزائري، سفيان هني
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كرة عربية
رفض الإتحاد الإسباني لكرة القدم، طلب ديبورتيفو ألافيس بتأجيل مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام سيلتا فيغو المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم. وقد إقرأ التفاصيل
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