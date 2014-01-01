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أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
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أخبار من القسم الوطني
نشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة بأفضل 5 لاعبين أفارقة في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي. وتصدر الدولي الجزائري، نجم الخضر، رياض بودبوز، لاعب وسط إقرأ التفاصيل
نشرت مجلة "فرانس فوتبول" قائمتها لأفضل 5 لاعبين أفارقة في الملاعب الأوروبية خلال الأسبوع الحالي من الدوريات الأوروبية، وشهدت القائمة تواجد الثنائي الجزائري، سفيان هني إقرأ التفاصيل
بالفيديو.. سفيان هني يقود أندرلخت لصدارة الدوري البلجيكييواصل الدولي الجزائري سفيان هني تألقه مع أندرلخت، وذلك بعد تسجيله أول أهداف فريقه في اللقاء الذي جمعه بفريق زولت فاريغيم، اليوم الأحد، والتي انتهت
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كرة عربية
رفض الإتحاد الإسباني لكرة القدم، طلب ديبورتيفو ألافيس بتأجيل مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام سيلتا فيغو المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم. وقد إقرأ التفاصيل
يواجه فريق برشلونة الإسباني، خطر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن نهائي كأس ملك إسبانيا في حال تأهله أمام أتلتيكو مدريد، في إياب نصف النهائي إقرأ التفاصيل
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